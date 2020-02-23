شكرا لقرائتكم بني سويف يستعيد صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما استعاد الألومنيوم ذاكرة الإنتصارات محققا فوز غالى وثمين على البنك الأهلى بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند نفس النقاط من الرصيد في المركز الثانى للمجموعة ، في الوقت الذى واصل فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز الثانى على التوالي على حساب ديروط بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الخامس ويبتعد عن منطقة الهبوط بينما تجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط في المركز الأخير .

كما نجح المنيا تحت القيادة الفنية الأولى لشديد قناوى في تحقيق الفوز بثلاثية على الإعلاميين ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز التاسع ، كما فاز طهطا على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد التليفونات عند 22 نقطة في المركز السادس ، كما تعادل الفيوم وشبان قنا سلبيا .