شكرا لقرائتكم 3 موقفين و 3 مصابين في قائمة مستبعدى الأهلى من القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 7 لاعبين من قائمة القلعة الحمراء قبل مواجهة الزمالك في القمة 120 المقرر لها غدا الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وجاءت قائمة اللاعبين المستبعدين كالتالى محمود عبد المنعم كهربا بسبب قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقاف اللاعب لنهاية الموسم على خلفية أحداث السوبر ونفس الحالي ينطبق على الثنائى جونيو أجاى وياسر إبراهيم اللذا تك إيقافهم لمباراتين.

كما استبعد فايلر رمضان صبحى لعدم اكتمال جاهزية اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية ونفس الأمر ينطبق على حمدى فتحى ومحمد محمود أم صالح جمعة فيأتى استبعاده لعدم اقتناع فايلر بحدماته.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة.

يصل طاقم الحكام الليتواني الذى سيدير مباراة الأهلي و الزمالك إلى القاهرة في السابعة مساء اليوم الأحد ، لإدارة مباراة القمة في الدوري المقرر إقامتها غداً في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري

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أعلن جمال الغندوررئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير بضربات الترجيح، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.