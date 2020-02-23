شكرا لقرائتكم الثلاثاء.. الفيصل يعلن عن أكبر حدث رياضي تستضيفه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن أكبر حدث رياضي ستستضيفه السعودية.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية السعودية أن المؤتمر سيقام في الصالات الرياضية الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض والذي من المقرر فيه الإعلان عن أكبر حدث رياضي ستستضيفه وتنظمه السعودية في الفترة المقبلة.

وكانت السعودية استضافت عددا من الأحداث الرياضية العالمية في العامين الماضيين، مثل نزال الدرعية بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، ورالي داكار 2020، والسوبر الإسباني والإيطالي، وكأس الدرعية للتنس وعدد من نزالات المصارعة للمحترفين.