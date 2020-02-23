فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، حيثيات قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية بشأن العقوبات التي أصدرتها مساء أمس السبت، بخصوص مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وجاء البيان الذي أصدره اتحاد الكرة عن حيثيات قرارات لجنة الانضباط كالتالي:

تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الاعلام المقروء والمرئي من تعليقات علي العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي.

فلزم على اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى “فلاشة” قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.