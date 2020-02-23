عن عمر يناهز 37 عامًا.. وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

توفى منذ قليل، عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

تخرج عمرو مصطفى فهمي في قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، ثم حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

نجح عمرو فهمي، في اجتياز دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم في إدارة وتسويق الكرة عام 2006، ثم عمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مساعدًا لمدير إدارة البطولات الدولية في الأعوام ما بين 2007 و2015.

عمل السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، مساعد منسق لبطولة كأس العام للشباب في تركيا عام 2013، كما شغل منصب المدير العام لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة من 2011 وحتى 2014. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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تقلد عمرو فهمي منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013 – 2015، كما عمل مساعدًا للمنسق العام لأوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016، قبل أن يتقلد منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد مصدر مقرب وفاة عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وتم تعيين عمرو فهمي في منصبه خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن عمرو فهمي، كان ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.