لاتسيو يواصل ملاحقته ليوفنتوس بفوزه على جنوى

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واصل لاتسيو ملاحقته للمتصدر يوفنتوس بعد فوزه الصعب على مضيفه جنوى 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي أرجئت أربع من مبارياتها على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتت أهداف لاتسيو عبر آدم ماروسيتش من مونتينيغرو (2) وتشيرو إيموبيلي (51) ودانيلو كاتالدي (71)، بينما سجل لجنوى فرانشيسكو كاساتا (57) والمخضرم دومينيكو كريشيتو (90).

ورفع لاتسيو رصيده الى 59 نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية الى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، غداة فوز الأخير بصعوبة أيضا على مضيفه سبال بنتيجة 2-1.

وحقق القطب الثاني للعاصمة الإيطالية فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والثامن عشر في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأبقى لاتسيو سجله خاليا من الهزيمة للمباراة العشرين على التوالي في "سيري أ". وتعود خسارته الأخيرة إلى 25 أيلول/سبتمبر 2019 عندما سقط أمام إنتر ميلان صفر-1 على ملعب الأخير جوزيبي مياتسا.

واحتاج لاتسيو الى أقل من دقيقتين لهز شباك مضيفه اليوم، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبيه وصلت في نهايتها الكرة إلى ماروسيتش الذي روضها وسددها بيمناه في سقف حارس مرمى جنوى ماتيا بيرين (2).

وعزز إيموبيلي النتيجة للاتسيو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة على يسار حارس جنوى (51).

ورفع إيموبيلي رصيده في صدارة ترتيب لائحة هدافي البطولة إلى 27 هدفاً، ليعيد الفارق مع صاحب المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى ستة أهداف.

وعادل إيموبيلي الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول 25 مرحلة في "سيري أ"، والذي حققه لاعب إنتر السابق الأرجنتيني أنطونيو أنجيلينو في موسم 1958-1959، بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وقلص كاساتا الفارق لجنوى بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس الألباني توماس ستراكوشا عن التصدي لها (57).

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وهو الهدف الأول لكاساتا (22 عاما) في 16 مباراة مع فريقه جنوى.

وأعاد البديل كاتالدي الفارق إلى هدفين لصالح لاتسيو، من ركلة حرة مباشرة في الزاوية العكسية لبيرين (71) مسجلا أول أهدافه هذا الموسم في مرمى الفريق الذي سبق ان دافع عن ألوانه على سبيل الإعارة.

واحتسب الحكم فابيو ماريسكا ركلة جزاء لجنوى اثر لمسة يد على البديل مانويل لاتزاري بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه ار") سددها كريشيتو بيساره على يمين الحارس (90).

وبقي رصيد جنوى الذي تلقى خسارته الـ13 في 25 مباراة، عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

ومباراة لاتسيو وجنوى كانت واحدة من ست مباريات مقررة الأحد، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى الى إرجاء أربعة منها، وهي إنتر مع سمبدوريا، وأتالانتا مع ساسوولو، وفيرونا مع كالياري، وتورينو مع بارما.

وستكون المباراة الوحيدة التي ستقام اليوم أيضا، لقاء روما وضيفه ليتشي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن خلال مؤتمر صحافي في وقت متأخر ليل السبت، عزل 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، في أعقاب اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وشهد السبت إرجاء أكثر من 40 مباراة كرة قدم للهواة والناشئين في المناطق المعزولة بسبب مخاوف انتشار الفيروس. كما أرجئت مباراة دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيسي.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية انها طلبت، بناء على تعليمات من حكومة كونتي، إرجاء كل النشاطات الرياضية المقررة في منطقتي لومبارديا وفينيتو في شمال البلاد.

ملخص مباراة لاتسيو وجنوى: