أياكس يبرم إحدى أكبر الصفقات في تاريخه بتعاقدٍ مع البرازيلي أنطوني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم الأحد التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب أنطوني (19 عاما) آتيا من نادي ساو باولو لمدة خمسة مواسم، في إحدى أكبر صفقات الانتقال التي يبرمها في تاريخه.

وقال نادي العاصمة الهولندية في بيان "توصل أياكس وساو باولو وأنطوني ماتيوس دوس سانتوس الى اتفاق بشأن انتقال الشاب الدولي البرازيلي الى أياكس"، مشيرا الى ان لاعب الجناح الذي يعرف باسمه الأول فقط "وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2020، ويمتد خمسة مواسم حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

وأشار حامل لقب الدوري الهولندي في بيان نشر على موقعه الالكتروني، الى انه سيدفع الى ساو باولو "15,75 مليون يورو"، وان المبلغ "قد يصل الى 21,75 مليونا بسبب عوامل عدة"، في إشارة الى الحوافز والمكافآت.

وبحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركت" الرياضي المتخصص، بات أنطوني ثالث أغلى لاعب يضمه النادي في تاريخه، بعد الصربي ميرالم سليماني (16,25 مليون يورو في موسم 2008-2009)، ودايلي بليند (16 مليون يورو في 2018-2019)، وسيصبح على رأس هذه اللائحة بحال أضيفت الى الصفقة كامل المكافآت والحوافز الملحوظة في اتفاق الناديين.

Advertisements

ويأمل أياكس في ان يعوض انضمام أنطوني، لاعب المنتخب البرازيلي لما دون 23 عاما، انتقال لاعب الجناح الدولي المغربي حكيم زياش الذي سيلتحق بتشلسي الإنكليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأورد بيان أياكس عن مديره الرياضي النجم السابق مارك أوفرمارس قوله "علينا ان نصبر لبضعة أشهر قبل ان يبدأ أنطوني هنا، لكن معه، نحن نحصل على لاعب مبدع يمكنه اللعب في كل مركز في خط المقدمة".

وأضاف "من المقرر ان يغادر عدد من لاعبينا هذا الصيف. علينا التخطيط لذلك (تعويضهم)، ومن الجيد اننا تمكنا من اتمام هذا الانتقال".