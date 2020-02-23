شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" واتحاد الكرة ينعيان عمرو مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون بالاتحاد وفروعه، عمرو مصطفى فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم والده المهندس مصطفى مراد فهمى السكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقى وأسرته وذويه الصبر الجميل.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشر موقع الاتحاد الأفريقى "كاف" نعيا لعمرو مصطفى فهمى جاء نصه كالتالى: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقى عمرو فهمى الذى وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير 2020، فى القاهرة، بعد صراع مع المرض، لقد تلقينا خبر الصدمة بقلق بالغ ومشاعر كبيرة، نيابة عن CAF، نقدم خالص التعازى لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته ،إن أفكارنا معك فى هذه اللحظة الصعبة، رحمه الله".

ورحل عن عالمنا اليوم، الأحد، عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، ويرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن المتوفى تغمضه الله برحمته.

1_ توفى عمرو فهمى عن عمر يناهز 37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان

2_ تخرج فهمى من قسم إدارة الأعمال فى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

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3_ عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

4_ تولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

5_ ينتمى عمرو فهمى لأسرة أهلاوية عريقة حيث إن جده هو المهندس مراد فهمى لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادى الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الأول وهو المصرى الوحيد الحاصل على وسام الأستحقاق من الفيفا.

6_ مصطفى فهمى والد عمرو فهمى خلف والده فى منصب سكرتير الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الذى عين فيه عام 1982 واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا ليكون المصرى الأول الذى يشغل هذا المنصب قبل أن يتركه ويعود إلى مصر ليترشح على قائمة محمود طاهر بمنصب نائب الرئيس.

7_ كان أحد أفراد رابطة محبى الأهلى التى قامت برفع العلم الذى دخل موسوعة الأرقام القياسية عام 2001 والذى رفع بمباراة المارد الأحمر مع ريال مدريد ليؤسس بعدها مجموعة ألتراس أهلاوي.