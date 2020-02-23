شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك بعد انطلاق اجتماع مجلس الأهلى لبحث عقوبات السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء السوبر المصرى الذى جمع الأهلى والزمالك وعقوباته تتصدر الأحداث داخل مقر الناديين، بعدما توج الفريق الأبيض باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات.

وانطلق فى الوقت الحالى اجتماع مجلس الأهلى لمناقشة العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصرى التى جمعت فريقى الأهلى والزمالك بمدينة أبو ظبى الإماراتية، قبل المواجهة التى تجمع الأهلى والزمالك، غداً، الإثنين، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وفى ذلك الوقت، يتواجد لاعبو الزمالك فى غرفة الملابس منذ نحو ساعة بعد نهاية مران الفريق انتظارا لقرار مرتضى منصور رئيس النادى واجتماعه معهم، خاصة بعد الأحداث التى شهدتها المباراة السابقة.

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وهدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه وهاجم رئيس الزمالك، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته"، متابعا: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".