شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يواصل الغياب عن الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، الغياب عن الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً، الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، وحصل عبد الغنى على راحة اليوم، الأحد، من التدريبات الجماعية، رغم تواجده فى مقر النادى نظرا لمعاناته من إصابة فى العضلة الضامة، لذا سيواصل اللاعب الغياب عن الفريق فى مواجهة الغد.

وتغيب عبد الغنى عن المشاركة مع الزمالك في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان يوم الخميس الماضى، على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى، فى المواجهة التى انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

ويبحث جهاز الزمالك، تجهيز عبد الغنى خلال الفترة الجارية نظراً لارتباط الفريق بمواجهات قوية فى المرحلة المقبلة ومتتالية على رأسها لقاء الأهلى غدا ثم مواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة المقبلة، فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات المهمة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.