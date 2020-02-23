شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك.. غياب رمضان وعودة مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى 15 مباراة.

يصل طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى و الزمالك إلى القاهرة فى السابعة مساء اليوم الأحد ، لإدارة مباراة القمة فى الدورى المقرر إقامتها غداً فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى مع الزمالك يوم الإثنين ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالي:

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جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع

وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير بضربات الترجيح، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.