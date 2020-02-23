شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع مجلس الأهلي الطارئ لمناقشة عقوبات "السوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى لمناقشة تداعيات العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بشأن أحداث مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلى والزمالك بأبوظبى، ويناقش الأهلى فى الاجتماع الطارئ الذى دعا له محمود الخطيب رئيس النادى موقف القلعة الحمراء من هذه العقوبات.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقال مصدر فى الأهلى ، أن المجلس سيكشف خلال اجتماع الليلة العديد من الأمور السلبية فى أتحاد الكرة خاصة فيما يتعلق بعدم توقيع عقوبات قاسية ضد العديد من أفراد المنظومة الرياضية الذين تسببوا فى إثارة الفتنة خلال الفترة الماضية ، كما ينوى تقديم التماس ضد القرارات بهدف تخفيف عقوبة الإيقاف ضد كهربا كما سيتم المُطالبة بتغليظ العقوبة ضد بعض لاعبى الزمالك وتحديداً محمود عبد الرزاق شيكابالا الذى أقدم على تصرف غير أخلاقى نال غضب واستياء الملايين خاصة أن التصرف جاء خارج حدود الوطن وفى دولة شقيقة أحسنت استقبال جمهور الأهلى والزمالك وقامت بتنظيم المباراة على أفضل ما يكون للمرة الرابعة فى تاريخ بطولة السوبر التى سبق وأُقيم ثلاث مرات من قبل فى الإمارات.

وأوضح المصدر أن مجلس الأهلى يرفض فكرة الانسحاب من الدورى أو تجميد نشاط الكرة اعتراضاً على هذه القرارات وسيؤكد جاهزيته لاستكمال المسابقة بما فيها مباراة الزمالك غداً بالدورى، مُشيراً إلى أن التصعيد سيكون عبر لجنة الاستئناف ثم التظلمات من أجل تخفيف العقوبة، وفى حالة رفض التظلم سيلجأ الأهلى إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا للطعن على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبى القلعة الحمراء .