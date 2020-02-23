شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يعود لصدارة المجموعة الأولى بالفوز برباعية على بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بنى سويف فى العودة لصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه على بترول أسيوط برباعية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة محلقا فى الصدارة فى الوقت الذى تجمد فيه رصيد بترول أسيوط عند 21 نقطة فى المركز السابع للمجموعة.

كما استعاد الألومنيوم ذاكرة الانتصارات محققا فوزا غاليا وثمينا على البنك الأهلى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند نفس النقاط من الرصيد فى المركز الثانى للمجموعة، فى الوقت الذى واصل فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز الثانى على التوالى على حساب ديروط بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الخامس ويبتعد عن منطقة الهبوط بينما تجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط فى المركز الأخير.

كما نجح المنيا تحت القيادة الفنية الأولى لشديد قناوى فى تحقيق الفوز بثلاثية على الإعلاميين ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 18 نقطة فى المركز التاسع، كما فاز طهطا على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد التليفونات عند 22 نقطة فى المركز السادس، كما تعادل الفيوم وشبان قنا سلبيا.