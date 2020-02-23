شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ناعيا عمرو فهمي سكرتير عام الكاف السابق: اللهم اغفر له وارحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، لاعب الأهلى الأسبق، على نعي عمرو مصطفي فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، الذى توفى منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى وكتب: "اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهلك يا رب العالمين".

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وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.