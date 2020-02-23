شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي الجماعي قبل القمة.. وانتظام الثنائي الموقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى الجماعى اليوم الأحد غياب رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق فى ظل عدم استعادته فورمته البدنية والفنية، حيث يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى العام والمقرر إقامتها غدا الإثنين فى السابعة و النصف مساء. فى الوقت الذى شاهد صالح جمعة جزءا من المران من على دكة البدلاء قبل ان يتوجه لصالة الجيم.

وشهد المران مشاركة الثنائى ياسر ابراهيم وجونيور أجاى رغم صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافهما. ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الأحد لبحث سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بعد صدور عقوبات الانضباط، إلا أن المجلس الأحمر وجد أن التقدم بتظلم يعد أمرا ضروريا أملاً فى تخفيض العقوبات التى شملت عدد كبير من نجوم الفريق.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.