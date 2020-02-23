شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك يصل القاهرة 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى و الزمالك إلى القاهرة فى السابعة مساء اليوم الأحد ، لإدارة مباراة القمة فى الدورى المقرر إقامتها غداً فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري.

وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى مع الزمالك يوم الإثنين، ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

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كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع

وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير بضربات الترجيح، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفضوا تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.