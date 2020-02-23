شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يرصد بدء شرارة اشتباكات مباراة السوبر في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلى والزمالك، التي أقيمت مساء الخميس الماضى، حالات شغب وخروج عن النص أثناء وبعد المباراة، التي انتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح. الفيديو التالى يرصد بدء شرارة الاشتباكات بعد انتهاء المباراة. Advertisements

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