شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. راحة لـ"شيفو".. أوباما ينضم لمجموعة "الجيم" قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمى للزمالك عن حصول محمد عبدالشافى وعبد الله جمعة، ظهيرى الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم على ملعب النادى قبل مباراة الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يغيب عنها عبد الله جمعة للإيقاف.

وتواجد عبد الله جمعة وعبد الشافى بالملعب فى الجلسة التى عقدها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ببداية المران مع اللاعبين وعقب ذلك قرار الفرنسى باكتفاء الثنائى بأداء التدريبات بجيمانزيوم النادى لمعالجة الإجهاد العضلى.

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واكتفى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بمشاركة يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق فى الجزء الأول التأهيلى بالمران، ثم استكمل بقية التدريبات بصحبة باقى المجموعة المتواجدة فى جيمانزيوم النادى وهم شيكابالا وحازم إمام ومحمود علاء وأشرف بن شرقى.

وبدأ مران الزمالك اليوم، الأحد، بجلسة عقدها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وقام الجهاز الفنى للفريق خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بحصد بطولتين وشدد الجهاز الفنى على ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامى الشيشينى المدرب العام مع اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة، وعدم الالتفات لأى أمور أخرى، قام الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتى تلك الخطوة فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات كما يدرس كارتيرون الاستعانة ببعضهم فى قمة الدورى الممتاز لتعويض الغيابات المتواجدة بالفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى.