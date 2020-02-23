شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل شركة الملابس لإرسال الكرات الموحدة وأطقم الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا لشركة الملابس العالمية المتعاقد معها، يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات الموحدة المتفق عليها لأداء مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز والأدوار المقبلة لبطولة كأس مصر.

وتضمن الخطاب سرعة إرسال الملابس حسب الجدول المتفق عليه وموعدها الأسبوع المقبل، خاصة أطقم الحكام لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى فى المباراة التى جمعتهما باستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وتضمنت حيثيات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.

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وعلم الخليج 365 أن الحيثيات الموجودة فى إيقاف محمود كهربا تعود إلى بداية أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم اعتدائه على عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالضرب بـ"الشلتوت" عقب استفزاز جمعه لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم، ثم قيام كهربا بتحطيم الأيس بوكس الخاص بفريقه أمام مرأى ومسمع الجماهير والحضور فى أرض الملعب إلى جانب قيامه بسب الدين بصوت عالى وقت تدخل المتواجدين فى الملعب لإسكاته.

كانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وأنها ستقام فى السابعة والنصف مساء غد فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.