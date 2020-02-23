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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 23 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية على موقع ”الخليج 365” وعلى رأسها حيثيات قرارات وعقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التى صدرت أمس السبت، والخاصة بأحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات ، فيما كشف مصدر مسئول بلجنة الانضباط سبب عدم توقيع عقوبات على الثنائى طارق حامد ووليد سليمان لاعبى الزمالك والأهلى فى أحداث مباراة السوبر بالإمارات

اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبى الرياضى والمركز الإعلامى وحصلت على شريط المباراة الأصلى لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بجانب تفريغ ٢٠ كاميرا بالملعب نظراً لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات

مازالت ردود أفعال عقوبات لجنة الانضباط بإتحاد الكرة تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية المصرية، خاصة أن العقوبات كانت قاسية ومفاجئة للكثيرين فى الشارع الكروى ولم تلق تأييد الأهلى ولا الزمالك.

كشف مصدر مسئول بلجنة الانضباط سبب عدم توقيع عقوبات على الثنائى طارق حامد ووليد سليمان لاعبى الزمالك والأهلى فى أحداث مباراة السوبر بالإمارات

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أنهى مسئولو النادى المصرى البورسعيدى اتفاقهم مع عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الاسبق ليتولى منصب المدير الرياضى بالفريق فى الجهاز الفنى لطارق العشرى الذى تولى المسئولية منذ أيام قليلة ، ومن المقرر أن يوقع السقا عقود المنصب اليوم الاحد ، وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان مباراة القمة غدا بين الاهلي والزمالك علي ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري ، ستقام بحضور 30 فردا بواقع 15 للاهلي ومثلهم للزمالك وهم أعضاء مجلس ادارة الناديين .

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة اليوم، الأحد، مع لاعبى الفريق من أجل تهنئتهم بالتتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الأهلى، بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، على أن تشهد الجلسة إخطار رئيس الزمالك للاعبين بحجم المكافآت التى سيحصلون عليها عقب الفوز بالبطولة.

كشف مسؤولو لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البندراي، سبب توقيع عقوبة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.