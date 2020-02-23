بيان.. كاف ينعي عمرو فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
نعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ"كاف".
وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر اليوم الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.
وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.
وجاء في البيان: "تلقينا خبر الوفاة الصادم بمشاعر وحزن عميق.. لحظات صعبة، رحم الله روحه".
وتم تعيين عمرو فهمي في منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019.
جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن عمرو فهمي، كان ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.
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