رسائل نارية.. الحوار الأخير لعمرو فهمي مع الخليج 365 قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أجرى الخليج 365 في شهر يوليو الماضي حوارا مطولا مع عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتُوفي عمرو فهمي اليوم الأحد عن عمر يناهز 36 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان عمرو فهمي هاجم مسؤولي الكاف واتحاد الكرة المصري السابق برئاسة هاني أبو ريدة.

وأقال الاتحاد الإفريقي عمرو فهمي بعدما وجه اتهامات بالفساد ضد أحمد أحمد، رئيس الكاف الحالي.

نستعرض في السطور التالية أهم رسائله خلال حواره مع الخليج 365:

"تمت إقالتي من الكاف دون التحقيق معي وأثق أن القضاء سيعيد لي حقي"

"بلغ الفساد مداه في الاتحاد الإفريقي ولن أقف مكتوف الأيدي"

"سأواصل العمل بدلا من الكلام من أجل الكرة الإفريقية وكشف الفساد"

"أن أكون سكرتير عام للكاف كان أحد أحلامي لقد كتبت اسمي في التاريخ"

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"هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لا يخدم أبناء بلده ويخدم مصالحه الشخصية"

"هاني أبو ريدة يجعل شكل الكرة المصرية سيئ جدًا سواء في الكاف أو الفيفا"

"لجنة التسويق بالكاف حرمت مصر من ملايين الدولارات في أمم أفريقيا"

"مصر قامت بتنظيم جيد لكن فساد الاتحاد الإفريقي طغى على كل الأمور"

"طريقة إدارة الكرة المصرية متخلفة وخروج منتخب مصر من دور الـ16 منطقي"

"أصبحنا درجة ثانية كل الدوريات تنتهي في مواعيد محددة لكن الدوري المصري لا ينتهي"

"اتحاد الكرة يُصدر الأسباب الأمنية ومصر أكثر أمنًا من فرنسا من وجهة نظري"

"سوريا والعراق تُلعب مبارياتها بجمهور في حين ما زالت المباريات في مصر خالية"

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