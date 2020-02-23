وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: أكد مصدر مقرب وفاة عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض. وتم تعيين عمرو فهمي في منصبه خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019. جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن عمرو فهمي، كان ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.

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