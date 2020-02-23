توفى منذ ساعات عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى سن 37 عاما، بعد صراعه معمرض السرطان.
ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة على عمرو فهمي بعد صلاة العشاءفي مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان عمرو فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.