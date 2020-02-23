تشييع جثمان عمرو فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

توفى منذ ساعات عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى سن 37 عاما، بعد صراعه مع مرض السرطان. مرض السرطان. ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة على عمرو فهمي بعد صلاة العشاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

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