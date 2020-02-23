الحسيني: فخور بسيدات ورجال سلاح الشيش بعد التأهل لأولمبياد طوكيو

أعرب رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى عن فرحته الغامرة بتاهل منتخبى مصر لسلاح الشيش رجال وسيدات الى اولمبياد طوكيو 2020 رسميا .

قال الحسينى انه فخور جدا بالمنتخبين اللذين سجلا الحضور فى طوكيو 2020 وأن القادم لهما افضل بكثير .

اضاف قائلا ان اللاعبين واللاعبات جميعا كانوا على قدر المسئولية وثقة مجلس الادارة فيهم وتمكنوا من تحقيق تأهل مشرف للغاية .

ووجه الحسينى التهنئة والشكر الكبير الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى لدعمه الكبير لرياضة السلاح منذ توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة ولم يبخل او يتأخر فى تقديم اى دعم للعبة على كافة المستويات ماديا ومعنويا وادبيا ولولا ذلك ما كانت

وكان منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش قد نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى طوكيو رسميا خارج الحدود بعد بلوغه دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مدينة كازان الروسية .

ووصل منتخبنا للعب على احد المراكز من التاسع الى الثانى عشر بالبطولة اثر تغلبه على المنتخب الاسبانى 45/ 36 .

اما منتخب الرجال فقد حجز مكانه فى طوكيو بعد بلوغه دور الثمانية اثر تفوقه على نظيره الصينى احد كبار اللعبة فى العالم فى دور الستة عشر 45/ 42 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

واصبح منتخبنا الوطنى للرجال لسلاح الشيش احد الثمانية الكبار فى العالم. اشرف صبحى لدعمه الكبير لرياضة السلاح منذ توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة ولم يبخل او يتأخر فى تقديم اى دعم للعبة على كافة المستويات ماديا ومعنويا وادبيا ولولا ذلك ما كانت رياضة السلاح المصرى شهدت تلك الطفرة التاريخية التى تعيشها حاليا فى عهد الدكتور اشرف صبحى .وكان منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش قد نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى طوكيو رسميا خارج الحدود بعد بلوغه دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مدينة كازان الروسية .ووصل منتخبنا للعب على احد المراكز من التاسع الى الثانى عشر بالبطولة اثر تغلبه على المنتخب الاسبانى 45/ 36 .اما منتخب الرجال فقد حجز مكانه فى طوكيو بعد بلوغه دور الثمانية اثر تفوقه على نظيره الصينى احد كبار اللعبة فى العالم فى دور الستة عشر 45/ 42 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.واصبح منتخبنا الوطنى للرجال لسلاح الشيش احد الثمانية الكبار فى العالم.

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