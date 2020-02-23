اتحاد الكرة يكشف أسباب عقوبة أحمد زاهر إداري الزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، ضد أحمد زاهر إداري نادي الزمالك عقب أحداث مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس السوبر المصري الذي احتضنته دولة الإمارات، وانتهى بفوز الأبيض 4-3، بركلات الترجيح.

وتابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الاعلام المقروء والمرئي من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي، فلزم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائي مطوَّل للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدَّمت لها رسميًّا، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من :

حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدَّمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضًا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على

الهواء لمشاهدي التلفزيون.

كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

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أحمد زاهر إداري الزمالك:

- قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضًا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته.

- اشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدًا من الاحتقان.

- سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت أمس القرارات الآتية:

- إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.