اتحاد الكرة يسرد ما فعله كهربا بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول عقب أحداث مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري الذي احتضنته دولة الإمارات، وانتهى بفوز الأبيض 4-3، بركلات الترجيح.

وتابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الاعلام المقروء والمرئي من تعليقات علي العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي، فلزم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة،

حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من :

حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

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• أولا: محمود عبد المنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي:

- توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضةالمصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية.

- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار في سوء السلوك.

- الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت أمس القرارات الاتية:

- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.