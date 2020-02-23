تشكيل مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالبريميرليج

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام واتفورد، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي ، "البريميرليج". جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليوم كالتالي: كالتالي: في حراسة المرمى: دافيد دي خيا Advertisements في الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو في خط الوسط: فريد، ماتيتش، برونو فيرنانديز في الهجوم: ماسون جرينوود، أنتوني مارسيال، دانيال جيمس

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