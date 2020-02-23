تشكيل مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالبريميرليج

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام واتفورد، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليومالأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، "البريميرليج".
جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليومكالتالي:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو
في خط الوسط: فريد، ماتيتش، برونو فيرنانديز
في الهجوم: ماسون جرينوود، أنتوني مارسيال، دانيال جيمس
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