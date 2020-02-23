تأهل سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو إلى نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة حاليا في مدينة الرباط المغربية. وصعد عيسى لنصف النهائي بعد فوزة في مباراة ربع النهائي على لاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو بنتيجة 17-9، ويواجه سيف في دور ال 4 لاعب تونس فيراس كاتوسي في مباراة مصيرية قوية يتحدد على أثرها الفائز بالبطاقة الأولمبية.

وقد حققت مصر أمس العلامة الكاملة في منافسات السيدات حيث تأهل للأولمبياد لاعبتا المنتخب الوطني نور حسين (-49 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم). على لاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو بنتيجة 17-9، ويواجه سيف في دور ال 4 لاعب تونس فيراس كاتوسي في مباراة مصيرية قوية يتحدد على أثرها الفائز بالبطاقة الأولمبية.وقد حققت مصر أمس العلامة الكاملة في منافسات السيدات حيث تأهل للأولمبياد لاعبتا المنتخب الوطني نور حسين (-49 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم). ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف عيسى يتأهل لنصف نهائي التصفيات الأفريقية للتايكوندو المؤهلة للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.