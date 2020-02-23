لاتسيو يواصل عروضه القوية بالدوري الإيطالي ويفوز على جنوى

واصل فريق لاتسيو عروضه القوية بالدوري الإيطالي، وفاز على نظيره جنوى، بثلاث أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".

سجل أهداف لاتسيو كلا من: أدام ماروسيتش، وشيرو ايموبيلي، ودانيلو كاتالدي في الدقائق 2، و51، و71، بينما سجل أهداف جنوى كلا من: فرانشيسكو كاساتا، و دومينيكو كريشيتو، في الدقائق 57، و89.

رفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة، في الوصافة، ليواصل ملاحقة يوفنتوس المتصدر برصيد 60 نقطة، في حين تجمد عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفاز لاتسيو للمباراة الـ20 على التوالي دون هزيمة، بقيادة إنزاجي الذي يقدم مع فريقه النسور عروضًا قوية.