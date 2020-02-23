اتحاد الكرة يراجع بنود اتفاقيته مع رابطة الدوري الإسباني

يعكف مسؤولو اتحاد الكرة، على مراجعة بنود الاتفاقية المقرر توقيع مع رابطة الدوري الاسباني قبل توقيعها بشكل رسمي خلال أيام.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات بين الاتحادين المصري والاسباني فيما يتعلق بجميع عناصر اللعبة وخاصة المدربين والحكام. الدوري الاسباني قبل توقيعها بشكل رسمي خلال أيام.وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات بين الاتحادين المصري والاسباني فيما يتعلق بجميع عناصر اللعبة وخاصة المدربين والحكام.

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