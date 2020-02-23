عاجل | وفاة مُفجر فضائح الكاف “عمرو فهمي”

أعلن بعد عصر اليوم الأحد 23-2-2020 وفاة السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “عمرو مصطفى فهمي” عن عمر يناهز الـ 37 عامًا، بعد حوالي عام ونصف من ترك منصبه في “الكاف”.

وعانى عمرو فهمي من أزمات صحية بعد إصابته بمرض السرطان، لتنتهي رحلته مع المرض الخبيث بالوفاة مساء اليوم الأحد.

وكشف عمرو فهمي على مدار عام 2019 عدة تجاوزات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أدت إلى خضوع الرئيس الحالي للاتحاد “أحمد أحمد” للتحقيق أثناء تواجده في فرنسا مطلع الصيف الماضي.

وتعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل جدي مع الملفات والمستندات التي وصلتهم من عمرو فهمي بشأن فضائح الكاف والشركة المالكة لحقوق إذاعة مباريات البطولات الأفريقية “لاجاردير”.

وقرر الفيفا فرض وصاية رسمية على الكاف عقب انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر، واضعًا ثقته في الأمين العام للفيفا “فاطمة سامورا” لإدارة شؤون الكاف.

وسُربت مؤخرًا كافة المخالفات المالية لأحمد أحمد وأعوانه في الكاف إلى صحيفة نيويورك تايمز، لينجح عمرو فهمي في تأكيد الفساد الذي استشرى في جسد الاتحاد الأفريقي أكثر مما كان عليه أيام الرئيس الكاميروني “عيسى حياتو”.

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من هو عمرو فهمي؟

عُرف عمرو فهمي بين جماهير النادي الأهلي المصري قبل حوالي 15 عامًا، بتواجده الدائم في المدرجات لتشجيع ومؤازرة الفريق، قبل أن يتجه إلى العمل الإداري الرياضي بدءًا من عام 2010 بمساعدة والده مصطفى فهمي الذي عمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وكان رئيسًا للجنة المنظمة في كأس العالم 2014، وظل سكرتيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمدة تجاوزت الـ 20 عامًا.

وأكد عمرو فهمي جدارته في أروقة الفيفا ليحصل على منصب مساعد منسق بطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013.

وأختير الراحل في منصب المدير العام لبطولات كأس أمم أفريقيا للمحليين لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 2011 إلى 2014.

وفي العهد الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد نجاح الملغاشي “أحمد أحمد” في الانتخابات الرئاسية أمام عيسى حياتو، وقع اختيار اللجنة التنفيذية للكاف على عمرو فهمي لتولي مسؤولية سكرتير عام الاتحاد خلفًا للمغربي “هشام العمراني”.

لكن فترة عمرو فهمي لم تدم لأكثر من ثلاث سنوات وتمت إقالته من منصبه بسبب اتهام رئيس الكاف “أحمد أحمد” بالفساد، قبل أن يُرسل بعض الملفات والوثائق إلى الفيفا والتي أدانت أحمد أحمد وأعوانه، وستؤثر بالضرورة على هوية الرئيس الجديد للكاف في الانتخابات القادمة مطلع عام 2021.

وأعلن عمرو فهمي في وقت سابق من عام 2020 نيته في الترشح إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلا أن القدر لم يمهله الفرصة لتحقيق تلك الرغبة.