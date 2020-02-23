رياضة | اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الرجل الذي تخلى عن وعده بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "بعد رحيل كرستيانو رونالدو، فشل النادي في إيجاد الملاذ الآمن أو الحصول على راحة البال".

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وتابعت الصحيفة: "مهاجم بايرن الكبير روبرت ليفاندوفسكي اقترب لبعض الوقت، لكن تم إحباطه، بعد ذلك طُلِبَ من كريم بنزيما أن يتحمل مسئوليةً أكبر، وهو ما نجح في القيام به إلى حدٍ ما".

وأضافت الصحيفة: "سُئل بيل أن يصبح نجم الفريق، اللاعب الذي شاهد مباراة الأمس من التلفاز (لو شاهدها أصلا)، انقطاعه التام عن أداء وظيفته وبعده منقطع النظير عن الفريق تركت مدريد يتيما، لأنه وبسعره الضخم، يفترض أن يكون هو مسجل الأهداف، لكن جاريث ليس على قدر التطلعات، ببساطة لا تتوقع أو تنتظر منه شيئا".