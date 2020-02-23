رياضة | اليوم.. تشييع جثمان الراحل عمرو فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تشييع جثمان الراحل عمرو فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت أسرة عمرو مصطفى مراد فهمي إقامة صلاة الجنازة على الراحل اليوم الأحد بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وعقب صلاة الجنازة سيجري تشييع جثمان الراحل "عمرو فهمي"، إلى مثواه الأخير.

وتوفي اليوم، عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عمر ناهز 37 عاما، بعد صراع مع المرض الخبيث.