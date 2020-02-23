رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وشكوك حول لحاقه بالقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وشكوك حول لحاقه بالقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وزاد جناح الأهلي من الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك غدًا، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويغيب رمضا عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.