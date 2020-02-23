رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأحد 22 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ27"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد ضد واتفورد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أرسنال ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ25"

أتلتيكو مدريد ضد فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة جنوى ضد لاتسيو، في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

روما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ26"

باريس سان جيرمان ضد بوردو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهتي حمام الأنف ضد الترجي، والصفاقسي ضد شبيبة القيروان، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.