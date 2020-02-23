رياضة | بعد الإيقاف.. موقف كهربا من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإيقاف.. موقف كهربا من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب السويسري بإجراء التقسيمة بطول الملعب على هيئة "تراي ماتش" قبل مباراة الغد أمام الزمالك.

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين ورغبة واضحة منهم في حجز مكان في تشكيل الفريق في مباراة الغد.

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وفي سياق أخر أدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.

ويغيب كهربا عن الأهلي حتى نهاية الموسم بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري إيقافه على خلفي الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.