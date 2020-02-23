رياضة | لاتسيو يفوز على جنوى ويقترب من يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يفوز على جنوى ويقترب من يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصبح فريق لاتسيو على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه المثير على مضيفه جنوه 3 /2 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ومهد لاتسيو للفوز منذ اللحظات الأولى ، إذ تقدم أدام ماروسيتش بهدف بعد مرور دقيقتين فقط ثم أضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 51 .

ورد فرانشيسكو كاساتا بهدف لجنوه في الدقيقة 57 قبل أن يسجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 71 ثم سجل دومينيكو كريشيتو الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة الأخيرة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر وتوقف رصيد جنوه عند 22 نقطة في المركز الثالث من القاع.