رياضة | إصابة جديدة تضرب الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو فريق الترجي التونسي، خبرا صادما، بإصابة ماهر بن صغير جناح الفريق، خلال مباراة أبناء باب سويقة ضد حمام الأنف.

وتعرض بن صغير لإصابة بإلتواء في كاحل القدم خلال الاستعداد الأخير قبل مواجهة الزمالك.

ويلتقي حاليا الترجي مع نظيره حمام الأنف ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري التونسي.

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وأصيب ماهر بن صغير خلال عمليات الإحماء ليتم خروجه من التشكيل الأساسي ويحل الطيب المزياني بدلا منه.

وذكر موقع "فووت 24" التونسي، أن بن صغير تعرض لإصابة بإلتواء في الكاحل وينتظر الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك.

ويخوض الترجي مباراته الأخيرة قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.