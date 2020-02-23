رياضة | تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع العديد من لاعبي فريق الزمالك للتأهيل على هامش مران الفريق اليوم الأحد على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الإثنين ببطولة الدوري المصري.

وإستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي اليوم بعد الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من الإمارات وخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

أدى الرباعي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

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وعقب ذلك قرر الجهاز الفني اكتفاء الرباعي بجانب محمود علاء بالفقرات التأهيلية واستكمال باقي المران بجيمانيزوم النادي.

حصل محمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا.

وتواجد الثلاثي بالملعب بالجلسة التي عقدها كارتيرون ببداية المران مع اللاعبين وعقب ذلك قرر الفرنسي اكتفاء الثلاثي بأداء التدريبات بجيمانيزيوم النادي وذلك لمعالجة الإجهاد العضلي الذي يعاني منه الثلاثي.

وعلى جانب آخر اكتفى الجهاز الفني بمشاركة يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق في الجزء الأول التأهيلي بالمران، على أن يستكمل بقية التدريبات بصحبة باقي المجموعة المتواجدة بالجيمانيزيوم.