رياضة | بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من القلق حول مصير مباراة برشلونة ونابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وجاء هذا القلق، على خلفية إعلان الاتحاد الإيطالي تأجيل أكثر من مباراة في الكالتشيو، بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة برشلونة ضد نابولي غير معرضة للتأجيل، ولكن سيتم فرض ضوابط صارمة أثناء إقامتها.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن جميع أفراد بعثة برشلونة سيخضعون لبروتوكول صحي، للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة أي فرد عند الوصول إلى مطار نابولي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الضوابط وضعتها وزارة الصحة الإيطالية لكل الزوار، لمكافحة فيروس كورونا، ولن يتم منح أي استثناء للاعبي برشلونة أو المديرين التنفيذيين أو الجماهير.