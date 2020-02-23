رياضة | مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه لمباراة نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز بالأمس على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الاسباني.

قائمة برشلونة ضد نابولي

Advertisements

تيرشتيجن - نيتو - سيميدو - بيكيه - لانجليت - أومتيتي - فيربو - بوسكيتس - ريكي بويج - مارتن برايثويت - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - بينا - كولادو - جونيور - انسو فاتي - فيدال - راكتيتش - فرانكي دي يونج - ارثور ميلو - اكيمي - اروخو.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة بـ14 لاعبًا فقط من الفريق الأول بعد كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة.

يذكر أن البارسا أصبح يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.