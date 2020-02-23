أوساسونا يسقط على أرضه بثلاثية نظيفة أمام غرناطة

الأحد 23 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة ​الدوري الاسباني​، مني ​أوساسونا​ بهزيمة قاسية على أرضه أمام ​غرناطة​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

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وسجل أهداف الضيوف كلّ من داروين ماشيس في الدقيقة 4 والدقيقة 28، قبل أن يضيف اللاعب ديميتري فولكير الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0 لصالح غرناطة.

ولم يشهد الشوط الثاني أي ردّة فعل تذكر من أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بإنتصار ثمين جدا لصالح غرناطة.

ورفع غرناطة رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز التاسع، أمام أوساسونا فتجمّد رصيده عن النقطة رقم 31 في المركز الـ12.