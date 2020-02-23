هازارد قد يغيب لشهرين عن ريال مدريد بعد تجدد إصابته

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يغيب الجناح البلجيكي الدولي إدين هازارد عن صفوف ريال مدريد الإسباني لفترة جديدة بعد تعرضه لإصابة بشرخ في شظية قصبة الساق.
وعاد هازارد للملاعب الاسبوع الماضي بعد الابتعاد عن فريقه لثلاثة أشهر بسبب إصابة بكسر جزئي في الكاحل لكنه عانى من تجدد الإصابة خلال المباراة التي خسرها النادي الملكي بهدف دون رد على ملعب ليفانتي مساء السبت بالدوري الإسباني.
وجرى نقل هازارد خارج الملعب عقب تعرضه للإصابة تزامنا مع تراجع الريال للمركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر الجديد برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، والتي تأتي بعد المباراة المرتقبة للنادي الملكي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وذكر ريال مدريد في بيانه "بعد الفحوص التي جرت اليوم بواسطة قسم الخدمات العلاجية في ريال مدريد، فإنه تم تشخيص حالة لاعبنا إدين هازارد بأنها شرخ في شظية قصبة الساق اليمنى".
ورجحت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن يغيب هازارد لشهرين أخرين في موسم أول كارثي للاعب البلجيكي بعد انتقاله للريال قادما من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.
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