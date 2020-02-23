شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمرو مصطفى فهمي سكرتير «الكاف» السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى عمرو مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عاما، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا. وكان عمرو مصطفى يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته مساء اليوم.

Advertisements

يذكر أن عمرو مصطفى فهمي كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل. وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني في وقت سابق.

يشار إلى أن «فهمي» تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.