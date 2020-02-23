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اتحاد الكرة يعلن اقترابه من توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عن اقترابه من إنهاء اتفاقية تعاون بينه وبين الدوري الإسباني، إذ يقوم الاتحاد بالمراجعة النهائية قبل التوقيع.

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وفي بيان نشره على حسابه على «تويتر»، قال الاتحاد: «يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء المراجعة النهائية لاتفاقية التعاون المزمع توقيعها مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)».

وأضاف الاتحاد: «وتتضمن بنودها تبادل الخبرات في مجال المدربين من خلال إتاحة الفرصة أمام المدربين المصريين لعقد معايشات في الأندية الإسبانية. كما تمتد بنود الاتفاقية إلى جميع عناصر اللعبة وفي مقدمتها الحكام».

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