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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيرجيو روبرتو خارج رحلة برشلونة إلى نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
أعلن نادي نابولي الايطالي عبر حسابه الرسمي في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه فيها نادي نابولي في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.
وشهدت القائمة غياب اللاعب سيرجيو روبرتو، حيث أشار النادي الكتالوني إلى اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة وسوف يغيب ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بينما ظهر اسم الوافد الجديد والمهاجم، مارتن برايثوايت، على الرغم من عدم تسجيله في قائمة برشلونة الأوروبية ولكن سيتين قرر بأن يسافر مع البلاوغرانا.
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