لاتسيو يواصل ملاحقته ليوفنتوس بإنتصار ثمين على جنوى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
واصل لاتسيو ملاحقته لنادي يوفنتوس على صدارة الدوري الايطالي، وحقق إنتصار ثمينا جدا على حساب جنوى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب ماراتسي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الايطالي.
وإستطاع لاتسيو أن يسجل مبكرا عن طريق لاعبه آدم ماروسيتش، في الشوط الثاني، أضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 51، لكن ردّ أصحاب الأرض جاء سريعا عن طريق فرانشيسكو كاساتا في الدقيقة 54.
ونجح لاتسيو في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 71 عن طريق البديل دانيلو كاتالدي من خلال ضربة حرة ثابتة.
وفي الدقيقة 90، حصل جنوى على ركلة جزاء سجلها دومينيكو كريشيتو، وإنتفض بعدها لاعبو جنوى محاولين تسجيل هدف التعادل، لكن الحظ لم يُسعفهم، لينتهي اللقاء بإنتصار غالٍ لفريق سيموني إنزاغي، أبقاه ثانيا بفارق نقطة عن يوفنتوس.
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