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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جناح ريال مدريد مطلوب في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
يستهدف نادي يوفنتوس الايطالي الحصول على خدمات جناح ريال مدريد الاسباني، البرازيلي الشاب رودريغو غوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فان اليوفي يملك عدة طرق لاقناع النادي الملكي بالتخلي عن نجمه البرازيلي الشاب، على الرغم من انضمامه الى الفريق الاسباني في صيف 2019.
وقد يعمل الريال على بيع رودريغو في حال لم يقدم الاداء المقنع فيما تبقى من الموسم الحالي، حيث شارك في عدد قليل من المباريات.
وابتعد رودريغو عن مباريات الميرينغي بعدما نال مواطنه فينيسيوس جونيور ثقة مدربه زين الدين زيدان، وهو ما جعله يشارك في المباريات الأخيرة.
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