اخبار الرياضه

جناح ريال مدريد مطلوب في يوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جناح مطلوب في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

يستهدف نادي ​يوفنتوس​ الايطالي الحصول على خدمات جناح ​ريال مدريد​ الاسباني، البرازيلي الشاب رودريغو غوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فان اليوفي يملك عدة طرق لاقناع النادي الملكي بالتخلي عن نجمه البرازيلي الشاب، على الرغم من انضمامه الى الفريق الاسباني في صيف 2019.

وقد يعمل الريال على بيع رودريغو في حال لم يقدم الاداء المقنع فيما تبقى من الموسم الحالي، حيث شارك في عدد قليل من المباريات.

وابتعد رودريغو عن مباريات الميرينغي بعدما نال مواطنه فينيسيوس جونيور ثقة مدربه زين الدين زيدان، وهو ما جعله يشارك في المباريات الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جناح ريال مدريد مطلوب في يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا