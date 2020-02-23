ريال مدريد يوضح طبيعة إصابة هازارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أصدر نادي ​ريال مدريد​ الاسباني بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه طبيعة الاصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي ​إيدين هازارد​ خلال مواجهة ليفانتي والتي إنتهت بخسارة الملكي بنتيجة 1-0.

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وخرج هازارد من الدقيقة 67، ونزل بدلًا منه فينيسيوس جونيور بعد أن تعرض لإصابة.

وقال النادي أن هازارد خضع للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، والتي بينت إصابته بشرخ في شظية القدم اليمنى، وسينتظر الطاقم الطبي الساعات المقبلة لمعرفة المدة المحددة لعلاجه.

وبحسب بعض التقارير، فإن هذا النوع من الاصابات يجبر اللاعبين الإبتعاد عن الملاعب لمدّة شهرين.